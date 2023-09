Camera di Commercio. Molinari confermato alla presidenza : "Fase economica dura"

Ieri mattina si è insediato il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Modena che nella sua prima riunione ha riconfermato alla presidenza per il quinquennio 2023-2028 Giuseppe Molinari.

"Ringrazio per la fiducia che mi avete nuovamente accordato - ha dichiarato il presidente Molinari ai consiglieri – assicuro il massimo impegno anche in questo mio secondo mandato che inizia in una fase economica ancora difficile, ci aspettano anni di sfide importanti, che vorrei che si trasformassero in grandi opportunità. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di osservare, studiare ed interpretare i cambiamenti del mondo economico e sociale, contribuendo nel modo più efficace possibile ad attuare strategie per lo sviluppo del territorio modenese.

Dovremo essere in grado di adattare i nostri progetti e le nostre iniziative alle dinamiche in atto, che evolvono rapidamente. Innovazione, transizione ecologica e digitale, internazionalizzazione, marketing territoriale, orientamento al lavoro ed alle professioni, formazione, sicurezza, semplificazione ed efficientamento delle procedure: questi i pilastri su cui fondare le politiche camerali per i prossimi anni. Di fronte a questi scenari è indispensabile che la Camera di Commercio operi investimenti che contribuiscano al consolidamento della posizione di eccellenza che il nostro territorio riveste a livello nazionale ed internazionale, favorendo altresì il superamento delle criticità.

Le tematiche che dovremo affrontare sono articolate e coprono molti ambiti di intervento ma sono tutte finalizzate al perseguimento dello sviluppo del nostro territorio. Uno sviluppo che deve essere sostenibile e condiviso".

R.M.