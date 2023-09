Giuseppe Molinari (foto) guiderà come presidente la Camera di commercio di Modena per un secondo mandato, fino al 2028. Lo ha deciso il nuovo Consiglio, composto da 25 membri in rappresentanza delle diverse componenti dell’economia provinciale. Molinari, ingegnere, 61 anni, è consigliere e amministratore delegato di Caffè Molinari spa, storica azienda del settore della lavorazione, di torrefazione e commercio di caffè.