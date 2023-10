Camera di commercio, rinnovata la giunta

Il Consiglio della Camera di Commercio di Modenaha eletto la Giunta. Tale organo, in linea con quanto previsto dalla legge e dallo statuto dell’ente camerale, è composto da 7 membri, oltre al presidente. I consiglieri chiamati a far parte della Giunta, che manterranno la carica per il quinquennio 2023-2028, sono quasi nella totalità nuovi, portando rinnovamento all’interno dell’organo esecutivo. I loro nomi: Mauro Bastoni (commercio), Giuliana Garuti (industria), Cristian Golinelli (cooperazione), Tommaso Antonio Leone (commercio), Gilberto Luppi (artigianato), Paolo Rossi (credito e assicurazioni); Marco Zanni(agricoltura). Come primo atto, la Giunta si è subito riunita per l’elezione, al proprio interno, del Vice Presidente, individuato nella persona di Gilberto Luppi, con funzioni vicarie.