"Camere ardenti, giunta ferma"

"La situazione delle camere ardenti dell’ospedale cittadino ha riacceso l’attenzione sulla necessità di promuovere nuove strutture per il commiato". Muove da qui, il partito Democratico, e porta la questione in consiglio comunale con un’interrogazione che verrà discussa nel corso della seduta di questa sera. "Vogliamo capire – scrive Maria Savigni – le motivazioni delle scelte dell’amministrazione in merito a questo tema. Già nel 2014 la giunta Caselli aveva individuato l’area vicino al cimitero nuovo come idonea alla costruzione di una funeral home, promuovendo uno studio di fattibilità per una struttura del commiato". Tale scelta, confermata anche dalla giunta Pistoni, con una delibera del 2018, "è stata sconfessata dall’attuale giunta". Come noto, oggi in costruzione c’è una sala del commiato sul tratto di circonvallazione prossimo al sottopasso di Braida, e un altro operatore, l’imprenditore Gibellini, – che ha acquistato all’asta la sede della Pas – preme per realizzarne un’altra, ma né l’una né l’altra sorgerebbero in prossimità del cimitero. "Perché – si chiede il Pd – l’amministrazione ha interrotto un percorso virtuoso che poteva portare alla realizzazione di una casa funeraria vicino al cimitero nuovo? Perché l’attuale giunta ha dichiarato che non vuole più mettere a bando quell’area?". Il tutto, rileva Savigni, "quando l’esigenza di promuovere strutture per il commiato è impellente, come risulta dalla cronache e dalle denunce dei parenti, che trovano le camere ardenti dell’ospedale spesso sovraffollate: la giunta deve rispondere anche ai cittadini".