"Camere ardenti, giunta miope"

"Il brillante risultato dell’operazione è che la ditta interessata all’area vicino al cimitero ha partecipato all’asta della sede della Pas e l’ha acquistata, e la Pas adesso è senza sede. L’ospedale, invece, è sempre in affanno con le camere ardenti". Il partito democratico attacca di nuovo la Giunta che ha scelto di non realizzare, su un’area di sua proprietà che sorge a ridosso del cimitero nuovo, una sala del commiato. "Il Comune ha detto di no alla struttura per rispettare la destinazione di quell’area, abbandonata al totale degrado, per un eventuale ampliamento dello stesso. Ma ci chiediamo: è in progetto l’ampliamento del cimitero? Su quali basi e dati? E’ stata fatta una valutazione delle percentuali di chi chiede la tumulazione e di chi chiede la cremazione? La Giunta dimostra, anche in questo caso, una totale incapacità di programmare!"