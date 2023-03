Camere da letto abusive Anziani dormivano al diurno: attività sospesa e multa

È stata temporaneamente sospesa l’attività di un centro diurno per anziani di Modena, dopo che la polizia locale ha accertato la presenza di utenti in regime di ospitalità residenziale notturna, quindi non autorizzata. Lo stesso diurno era stato oggetto di un analogo provvedimento circa un anno fa, a seguito di un medesimo accertamento. Nei confronti del legale rappresentante della società che gestisce il servizio è stata erogata, di conseguenza, una sanzione dell’importo di 5mila euro. Sono inoltre in atto accertamenti ed indagini che potranno portare la Polizia locale a inviare segnalazioni oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche all’Ispettorato del lavoro per quanto riguarda l’impiego notturno di personale non contrattualizzato. I controlli, scaturiti da segnalazioni giunte attraverso il sistema Rilfedeur, sono stati condotti, anche in abiti civili, dal Nucleo Antievasione Tributi Locali e si sono concentrati nel pomeriggio di lunedì 6 marzo proseguendo fino alla mattina successiva. Gli operatori della Polizia locale hanno quindi assodato che il Centro diurno autorizzato esclusivamente al servizio di accoglienza diurna e non convenzionato con il Comune, svolgeva per diversi ospiti anche un’abusiva attività residenziale notturna. Durante il sopralluogo effettuato a tarda serata, una volta terminata l’attività del diurno e spente le luci visibili dall’esterno, cinque anziani, quattro...