Camion cisterna si ribalta, muore l’autista di 56 anni

Ha sbandato all’improvviso, per poi ribaltarsi nel fossato. L’urto è stato violentissimo e purtroppo per il conducente, un 56enne modenese non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto. A perdere la vita, ieri, in un tragico incidente avvenuto intorno 14.30 sulla Fondovalle Panaro, Stefano Gibellini.

L’uomo stava percorrendo la strada SP4 fondovalle, all’altezza di ponte Samone alla guida di un autoarticolato che trasportava polvere di cemento. Per cause al momento sconosciute il 56enne è uscito di strada all’improvviso, ribaltandosi nel fossato adiacente la carreggiata.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pavullo con il supporto dell’auto gru. Contestualmente sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica e ambulanza: purtroppo ogni tentativo di salvare il 56enne è risultato vano: l’uomo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportato nell’impatto.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: pare che il conducente abbia perso all’improvviso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla carreggiata e ribaltandosi su un fianco. Non si può escludere allo stato attuale che l’uomo sia stato colto da malore ma, appunto, gli accertamenti sono in corso e la salma, una volta estratta dall’abitacolo del mezzo articolato è stata trasportata in medicina legale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per regolare la circolazione e i carabinieri, che si stanno ora occupando degli accertamenti di rito al fine di far luce sulla dinamica dell’ennesimo schianto mortale che si verifica sulle strade della nostra provincia. Disagi inevitabili alla circolazione: la strada, infatti, è rimasta a lungo inibita al traffico per permettere ai soccorritori di operare e per recuperare il mezzo incidentato.

