Camion fuori strada, via Emilia in tilt. E si schianta furgone carico di operai

E SAN CESARIOComplice anche un intero giorno di pioggia, ieri si sono registrati numerosi incidenti tra la città e la provincia con conseguente paralisi della circolazione per buona parte della giornata. L’ultimo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale, tra le uscite cinque e sei in direzione nord ma a bloccare per ore il traffico, ieri mattina, è stata la fuoriuscita di strada e il ribaltamento di un mezzo pesante sulla via Emilia Est, a Castelfranco.

L’incidente si è verificato intorno alle 6.30 nei pressi della rotatoria del McDonald’s. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il camion. Il conducente non ha riportato lesioni ma si è reso necessario istituire percorsi alternativi al fine di chiudere il tratto di strada e permettere così la rimozione in sicurezza del mezzo. Per gli accertamenti di legge sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono invece in corso indagini, da parte della polizia locale, per far luce sullo schianto avvenuto sempre nella mattinata di ieri su via Loda, a San Cesario. Infatti un furgone con a bordo diversi lavoratori si è schiantato contro un albero. L’incidente si è verificato più o meno allo stesso orario del precedente nei pressi dello svincolo con via Colombara.

Diverse persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite e sono state soccorse: parliamo di lavoratori di origine straniera di 19, 21, 22 e 42 anni. Sette quelle soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale mentre altre – pare sempre giovani stranieri – a seguito dello schianto si sono date alla fuga nei campi vicini. Non si esclude che gli stessi si siano allontanati non essendo in regola con la normativa vigente ma, appunto, sull’episodio sono in corso indagini da parte della polizia locale.

