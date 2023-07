Camion in fiamme sulla provinciale

Intorno alle 9 di ieri il rimorchio di un autotreno e andato in fiamme mentre percorreva la strada provinciale 8, più precisamente, nel tratto tra il distributore di carburanti Enercoop e la rivendita di pneumatici Gilioli Gomme.

Avvertito dai guidatori delle auto che lo incrociavano, l’autista del camion, inconsapevole del carico in fiamme, ha imboccato via Santi per allontanare il mezzo dalla trafficata via per Mirandola dove ha separato la motrice dal rimorchio.

La densa e alta colonna di fumo nero, alimentata dalle vampe, era visibile a chilometri di distanza. Sono state diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco. "Il nostro mezzo – precisa il responsabile del trasporto intervenuto sul posto – aveva a bordo materiale elettronico, frigoriferi e batterie al litio in disuso dirette ad Angiari in provincia di Verona. Probabilmente le batterie – ipotizza – potrebbero aver innescato le fiamme ".

Sul posto sono intervenuti in rapida successione la polizia locale che ha interdetto il traffico, i carabinieri di Concordia che investigano sull’accaduto e i vigili del fuoco da San Felice che hanno circoscritto l’incendio protrattosi fino al pomeriggio, prima che la circolazione riprendesse regolarmente. Flavio Viani