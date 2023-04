"Camionisti nel mirino, razziati gasolio e fari"

Ladri in azione nella notte tra ieri e l’altro ieri in via dei Marmorari a Spilamberto, ovvero la strada che corre parallela alla Vignolese. Ad essere presi di mira sono stati alcuni tir in sosta a cui sono stati rubati carburante o pezzi di carrozzeria. Tra i camionisti rimasti vittime di questa razzia e che hanno accettato di raccontare la loro disavventura c’è Giovanni Piccoli da Frosinone, 50 anni, che avrebbe dovuto già ieri ripartire alla volta della Svizzera (proveniva proprio da lì), per giungere nei pressi di Basilea e consegnare un carico di piante e fiori destinati al circuito della Grande Distribuzione elvetica. "Nella fascia oraria tra mezzanotte e le 3 del mattino – racconta Piccoli – i ladri mi hanno rubato tutto il blocco dei fari anteriori. E’ un danno che, di per sé, ammonta a circa 2.000 euro, ma che a conti fatti mi costerà molto di più. Per mantenere a temperatura le piante devo infatti tenere in funzione l’impianto di refrigerazione e, con il contrattempo che ho avuto, riuscirò a ripartire soltanto oggi (i nuovi fari ho dovuto infatti aspettarli dalla mia concessionaria Scania a Frosinone, perché sono molto costosi e a Spilamberto non li avevano subito disponibili), per consegnare tra domani sera (se va bene) o addirittura sabato, sempre sperando di riuscire a salvare tutto il carico. E i ladri – prosegue Piccoli – non hanno rubato il blocco fari solo dal mio camion, ma almeno da altri tre, come ho potuto verificare personalmente confrontandomi con altri colleghi che erano in sosta sempre nelle vicinanze. I fari sono componenti che i malviventi riescono ad adattare anche a modelli più vecchi del mio camion, che è del 2017. Io, ormai, ci ho fatto l’abitudine a notare certe cose e vedo in circolazione mezzi del 2005 o del 2007 che montano fari di modelli più recenti. Con quello che mi è capitato ieri, ho dovuto peraltro anche rinunciare a un altro lavoro programmato per sabato. E’ la prima volta che mi succede una cosa simile. Mi sentivo anche piuttosto sicuro in via dei Marmorari perché è bene illuminata e frequentata anche dalle forze dell’ordine, che ogni tanto passano a controllare". La presidente del sindacato di categoria Ruote Libere, Cinzia Franchini, usa toni molto accesi sull’accaduto. "L’episodio – commenta – è l’ennesima dimostrazione di quanta poca considerazione sia riservata alla categoria. Il problema della insicurezza che vivono gli autotrasportatori è noto. Da anni denunciamo l’assenza di aree sosta attrezzate che consentano agli autisti di rispettare in modo dignitoso la legge che disciplina i tempi di guida e riposo".

Marco Pederzoli