Camminata civica verso le elezioni

"Le forze civiche fanno squadra nel distretto ceramico per iniziare un percorso condiviso in vista delle elezioni amministrative 2024". Domenica la lista civica ’Per Sassuolo - Programma rilancio’ guidata da Cristiano Gugliucci ha organizzato la seconda edizione di ’Cammina con noi’, una camminata lungo il percorso natura Secchia per presentarsi alla cittadinanza. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato 50 persone, è stata l’occasione per consolidare la collaborazione con Italia del Futuro: "L’entusiasmo dei sassolesi e la partecipazione di Davide Nostrini di Italia del Futuro ci hanno reso orgogliosi del percorso intrapreso" ha detto Gugliucci.