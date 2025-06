Cammino Giubilare al via. Seguirà l’antica via Vandelli

Si terrà oggi con una Messa alle ore 11 nell’antica chiesetta di Rocchicciola (Riolunato) l’inizio di un Cammino giubilare in Appennino lungo la via Vandelli, che dà il nome alla vasta comunità parrocchiale da S.Anna a Serpiano. La Messa sarà celebrata dall‘arcivescovo di Modena don Erio Castellucci. Dopo aver toccato le chiese lungo la via Vandelli, il Cammino (che interessa le sei piccole comunità guidate da don Paolo Boschini) si concluderà al santuario di Monticello il 15 agosto. Oggi sarà occasione anche per festeggiare san Pancrazio a cui è dedicata la chiesa di Rocchicciola, classificata come ‘uno dei più piccoli ma più antichi luoghi di culto della montagna’. Dopo il restauro qualche anno fa, l’organo era stato trasferito nella chiesa parrocchiale di Serpiano, ma ora è potuto tornare nel luogo d’origine. Sulla sua storia e quella di quest’angolo d’appennino, uno dagli insediamenti più antichi e meritevoli da riscoprire, è stato presentato il libro di Andrea Pini (edizioni Adelmo Iaccheri) "Serpiano - vicende di comunità nel territorio di Brocco." Si scopre, ad esempio, che il toponimo Serpiano ha radici romane e offre un borgo con scorci di origine quattrocentesca e rinascimentale. Il nome della località Rocchicciola indica invece la consistenza dell’antico apprestamento del 1300 fortificato, di grande valenza strategica, posto su una ripida rupe. Le prossime tappe lungo la via Vandelli saranno domenica 29 giugno (san Pietro) alle 11 nella chiesa di Groppo, il 6 luglio (B.V. delle Grazie) alle 10.30 S.Andreapelago, il 20 luglio (B.V. del Carmine) alle 17 a Roccapelago, il 26 luglio (Sant’Anna) alle 10 a S.Annapelago, il 10 agosto (S.Lorenzo) alle 11 a Serpiano e il 15 agosto (B.V.Assunta)al santuario di Monticello.

g.p.