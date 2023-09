Campagna Abbonamenti al Teatro Astoria, 11 Appuntamenti per Emozioni e Divertimento

È attiva la campagna abbonamenti del rinnovato Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Sotto la direzione artistica di Paolo Di Nita, l’associazione culturale ‘Quelli del ‘290 propone, per la stagione teatrale 2023-2024 undici appuntamenti. Per la riapertura del teatro, si vuole offrire al pubblico un mix di comicità, musica, poesia, sentimenti ed emozioni. A calcare il palcoscenico arriveranno i monologhi di Teo Mammucari, Natalino Balasso e Rocco Papaleo. E ancora Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, lo spettacolo multimediale dedicato alla scoperta di Fiorano Modenese di Paolo Di Nita e la comicità irriverente di Matteo Vacca. E poi l’irriverenza di Carrozzeria Orfeo e il duo formato da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Spazio anche alla musica, grazie al rock dei Pink Floyd in una serata tributo, al ‘Gospel Experience Choir’, diretto dalla Maestra Alessandra Fogliani, e al ‘Grande Spettacolo Musicale’ del gruppo Blue Dolls, durante la notte di capodanno. Il rinnovato Cinema Teatro Astoria vede inoltre, da novembre, accanto alla stagione teatrale, un doppio appuntamento settimanale con il cinema d’essai (il mercoledì) e una rassegna domenicale di teatro e cinema dedicati ai bambini e alle famiglie. La campagna abbonamenti mette a disposizione varie possibilità di abbonamento, con l’opportunità di avere una tariffa ridotta per le associazioni del territorio, Under25, Over65 e portatori di handicap e relativo accompagnatore. Il Teatro Astoria, dunque, completamente rinnovato, entra a far parte della rete gestita da ‘Quelli del ’29’, composta dal Teatro Comunale di Rio Saliceto e dal Teatro Gonzaga ‘Ilva Ligabu’di Bagnolo in Piano. L’offerta teatrale così si amplia, raggiungendo un territorio ancora più vasto: dalla pianura reggiana al distretto ceramico, dal Torrazzo di Bagnolo in Piano al Castello di Spezzano.

m.s.c.