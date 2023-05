Campane per il Napoli, è mistero Il parroco: "Non le ho suonate io"

La celeberrima "Mano de Dios", quella dell’indimenticato Diego Armando Maradona, è arrivata dal cielo anche a Nonantola? Difficile crederlo, ma sembrerebbe proprio di sì. Almeno finché non si troverà un’altra manina…L’altra sera, infatti, poco dopo la conclusione del match di Serie A Udinese – Napoli, che con il risultato finale di 1 a 1 ha decretato la vittoria dello scudetto 202223 per la squadra partenopea, le campane del campanile di Nonantola hanno cominciato a suonare. Inizialmente, sui social, c’è chi ha azzardato una delle conclusioni più ovvie: anche il parroco di Nonantola, Don Alberto Zironi, ha voluto unirsi alla festa. Certamente inconsueto (le sue simpatie calcistiche peraltro sono juventine), ma plausibile, se si considera che a Maranello suonano le campane quando vince la Ferrari. Invece, la verità è ben diversa. Interpellato ieri dal Carlino, Don Alberto spiega: "Il problema è che io l’altro ieri ero fuori Nonantola a quell’ora (erano circa le 23, ndr) e non ho dato alcun ordine di suonare le campane, ci mancherebbe. Al momento è ancora un mistero e stiamo cercando il responsabile, anche se i pochi che hanno le chiavi mi hanno giurato di non essere stati. Qualcuno ipotizza anche che il computer che regola il suono delle campane sia andato in tilt, ma sarebbe davvero molto curioso se fosse successo proprio l’altra sera. Ho ricevuto diverse chiamate da parte di parrocchiani che mi chiedevano spiegazioni – conclude Don Alberto – e a mia volta devo ancora riuscire a capire cosa è successo, ma stiamo continuando a indagare. Non mi sarei mai sognato di fare una cosa simile, neanche per la Juve. Va bene che molta gente era sveglia, ma bisogna tenere ben distinte certe cose".

Alla domanda di quantificare una possibile pena in preghiere per il responsabile che ammetta le proprie colpe in confessione, Don Alberto ha risposto sorridendo: "Dipende se si dimostrerà pentito".

m.ped.