Campani "Venite nel mio bosco (dis)incantato"

Un racconto ‘sussurrato e commovente’, che abbraccia l’Appennino e scava tra le radici di uno dei più talentuosi scrittori italiani contemporanei, Sandro Campani. Einaudi ha appena pubblicato ’Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello)’ che arriva a distanza di tre anni dall’ultimo successo dell’autore originario di Vitriola (Montefiorino), classe ’74. L’immaginario di Campani, la sua capacità di far parlare i paesaggi, renderli protagonisti che plasmano la vita delle persone, ha segnato una tappa importante nella ‘rinascita’ della letteratura contemporanea italiana, in parallelo con autori come Matteo Righetto e Paolo Cognetti. È la montagna la ‘nuova’ periferia esistenziale, che dopo l’abbandono torna a regalare frutti preziosi, come i funghi che spuntano dove l’uomo smette di arare. Quella di Campani è un’antropologia ‘laterale’ della montagna, indagata con sguardo profondo, mai grossolanamente sentimentale, di chi conosce le contraddizioni della sua terra.

In questo lavoro l’approccio col lettore è diretto, quasi intimo. Leggendo si ha l’impressione di entrare a far parte della sua storia familiare.

"Ultimamente, quando mi veniva chiesto un pezzo o un racconto e mi mettevo al computer andavo a finire lì. Al camminare per il bosco, al discorso sull’appartenenza e sul distacco dai posti in cui sono cresciuto. Era quasi l’unica faccenda su cui mi sembrava d’aver qualcosa da dire. Fra l’altro è stato un modo per conservare il gusto di scrivere in un momento in cui non avevo tutta questa spinta: dopo ’I passi nel bosco’, che mi ha impegnato per anni e a cui è capitato di uscire la settimana in cui ci chiudevamo tutti in casa per il Covid... Volevo ripartire più leggero. Che poi ha significato anche essere più intimo, togliere un livello alla narrazione: non c’è più un personaggio, ci sono io. Guardare quel che ti sembra di conoscere però è difficile; devi scansare i tuoi tic, la tentazione di andare sul facile e capire, da rabdomante, quali sono fra le cose di cui hai esperienza, quelle che hanno da raccontare. Sia rispetto a mio fratello, che insieme ai suoi cani da tartufo è il personaggio principale di questa storia, sia rispetto alla mia biografia, ho cercato di essere un occhio, più che un interprete".

I calanchi, i crinali, gli ‘elfi’ e i ‘toschi’. Si entra in una geografia poetica.

"Ecco, cercare di essere un occhio: è una banalità dirlo, però, quello che scrivi viene filtrato dalla tua visione. Non ho la presunzione di descrivere le cose ‘per come sono’: so che appena guardo un luogo, una persona, una pianta, li sto trasfigurando. Anche se i luoghi sono nominati nella loro topografia reale (la Val Dragone, il Dolo, il Monte Saltello, il Calvario), e gli elfi e i toschi sono persone vere, è tutto spostato nell’immaginazione: geografia che si sovrappone a quella reale, come ricalcata nella carta velina ed è già un altro mondo. Una certa vaghezza nel nominare i posti interviene, naturalmente, quando si tratta di fungaie e tartufaie: vi toccherà pedinare mio fratello".

Le piace andare a funghi? Meglio cercarli o trovarli?

"Mi piace come essere al sicuro dal mondo e libero dalle responsabilità, attaccato al nucleo più intimo e impossibile da ritrovare dell’essere bambino, sospeso dal tempo e dal resto. E mi piace sicuramente più trovarli: quando non se ne trova, viene l’amaro in gola, e le gambe pesano il triplo".

Il premio Nobel Peter Handke sostiene che i funghi siano gli ultimi ‘esseri’ selvaggi in un mondo antropizzato. E’ d’accordo?

"È una cosa incredibile pensare a quanto il regno dei funghi sia ancora sconosciuto. Ci sono milioni di specie. Anche chi va a funghi, non dico mio fratello che è micologo, ma un fungaio medio, probabilmente se si mettesse a contarle conoscerebbe poche decine di specie. E poi, al di là di quei pochi che si possono coltivare, i funghi sono incontrollabili. È vero, si può prevedere qualcosa, ma si presentano come una meraviglia".

Il bosco contraddistingue la sua produzione letteraria.

"Può darsi che il bosco sia il posto, insieme familiare e inconoscibile, dove fin da piccolo, guidato da mio padre, ho provato il mio senso del mistero, il mio distacco e il mio desiderio, la mia gioia e la mia malinconia. E il senso del tempo, di non contare nulla, il rispetto per le cose. Essere in un bosco è una situazione a cui penso spesso, direi tutti i giorni. Dopodiché, il bosco non sta lì per soddisfare un nostro bisogno spirituale, una voglia di relax dalla vita accelerata, ma esiste ben prima di noi e ci sopravvivrà. Gli devo il rispetto di descriverlo senza piegarlo a metafore o apologie".