Campanone, al via il restauro: fondi da Marazzi

"Siamo fortemente legati al nostro territorio e crediamo sia importante collaborare con le istituzioni per promuovere azioni di sostenibilità sociale e contribuire, come nel caso del restauro di un elemento simbolo di Sassuolo, alla realizzazione di progetti rivolti a restituire valore alle comunità coinvolte".

Li annuncia con queste parole, l’Ad di Marazzi Group Mauro Vandini, i lavori di restauro della Torre civica di piazza Garibaldi, il monumento-simbolo della città che tutti i sassolesi conoscono come il ‘Campanone’.

Fu proprio l’azienda sassolese, in occasione dell’ultimo restauro – si parla degli anni Ottanta – a donare alla città il quadrante dell’orologio e, oggi come allora, Marazzi collaborerà anche a questo restyling. Operazione ambiziosa, che comincerà nelle prossime settimane, e porterà al restauro delle facciate della torre, per il quale la Giunta ha già approvato, giovedì, il progetto esecutivo, con mandato ad SGP per dargli concretezza: circa 140mila euro (138mila, per la precisione) la somma complessiva richiesta dall’intervento, 50mila dei quali arrivano proprio da un contributo di Marazzi Group, "che si dimostra – dice il vicesindaco Alessandro Lucenti – molto sensibile alle iniziative locali e a cui vanno i ringraziamenti della città".

La Torre, costruita su progetto dell’architetto ducale Antonio Loraghi, è stata edificata alla fine del XVII secolo, ed in piazza Garibaldi, aggiunge Vandini, "è ancora presente la drogheria che era di proprietà del fondatore di Marazzi, Filippo Marazzi, e che lasciò per dedicarsi alle ceramiche e fondare l’azienda che conosciamo oggi".

Rimaneggiata in più occasioni, la Torre da oltre quattro secoli è il simbolo della città, epicentro e punto focale di quello che è e resta il cuore di Sassuolo, quella piazza Garibaldi sul cui selciato sono passati tutti gli avvenimenti che hanno fatto la storia della città, a cominciare dalla Liberazione.

"Riqualifichiamo un punto di riferimento della nostra città, ovvero quel ’Campanone’ che rappresenta Sassuolo in tutto il mondo, e non solo dal punto di vista estetico", sottolinea ancora Lucenti, che mette in evidenza come l’intervento abbia una duplice valenza. "Se da un lato puntiamo a mettere in sicurezza, riqualificandola, la Torre campanaria, dall’altro – conclude il vicensindaco – vorremmo farne un simbolo, un volano che incentivi tutti i proprietari degli immobili che circondano piazza Garibaldi a fare altrettanto.

Sistemando e riqualificando le facciate degli edifici riporteremmo quello che viene definito il ’salotto buono’ della città allo splendore che merita".

