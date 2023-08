Campeggi, agriturismi e b&b ’superano’ gli alberghi

La domanda turistica nelle strutture ricettive ha in questi primi sette mesi dell’anno segnato un +6,6% di arrivi e +2,4% di pernottamenti, in confronto al 2022 (rispettivamente il -3,5% e - 5,2% rispetto al 2019). In particolare, gli alberghi registrano il+6,3% di ospiti e +1,8% di pernottamenti rispetto al 2022.

Più alta la percentuale nei servizi extra-alberghieri (campeggi, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast e altre tipologie) con un + 7,8% di arrivi e un +4,1% di pernottamenti rispetto ai primi sette mesi del 2022. I dati si traducono in un’ottima performance in rapporto al periodo pre- pandemia (2019), con un +19,3% di arrivi e +10,5% di presenze, merito della crescita del turismo dell’esperienza che predilige il contatto diretto con la natura. I dati sono considerati provvisori, poiché passibili di alcune variazioni, in vista della rilevazione finale che si chiude a marzo 2024.

I dati mensili vengono sistematicamente comunicati ad Istat e pubblicati sul portale statistico della Regione.

r.m.