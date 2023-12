Campi da Padel e verde: "Il parco è più ricco"

Inaugurati i nuovi campi da padel presso il Parco dello Sport di Maranello. Presenti al taglio del nastro il sindaco Luigi Zironi, la vicesindaca Mariaelena Mililli, le assessore Chiara Ferrari ed Elisabetta Marsigliante ed il presidente della Maranello Sport Antonio Bedini. "Con questi campi il Parco dello Sport, dopo il tennis, abbraccia un’altra disciplina", ha detto il sindaco Luigi Zironi, sottolineando come l’offerta del nuovo plesso sportivo vede "allargarsi le opportunità offerte da quest’area dedicata agli impianti sportivi, la cui collocazione è pensata per integrarsi alle esigenze che dovessero presentarsi". Presso il Parco dello Sport proseguono, nel frattempo, i lavori che porteranno anche alla realizzazione di una pista di ‘pump track’, all’installazione di attrezzi per esercizi all’aperto e alla creazione di percorsi per corse e passeggiate. "Stanno inoltre continuando i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Nuoto, che comprenderà quattro vasche con diverse funzioni", ha detto ancora Zironi, cui ha fatto eco il vicesindaco Mililli. "Grazie all’iniziativa di Maranello Sport innalziamo il livello delle strutture sportive e la quantità di discipline che possono essere praticate a Maranello". I nuovi campi, costruiti con materiali all’avanguardia nell’area che già ospita quattro campi da tennis, sono stati realizzati dalla Maranello Sport, ente costituito dalle società sportive e dal Comune: hanno un fondo in erba sintetica, sono illuminati da 8 proiettori a led regolabili e sono dotati di copertura con telo a doppia membrana, che consente di ridurre i consumi energetici. Oggi, nel 2023, il padel è uno degli sport dalla diffusione più rapida al mondo. Fu inventato in Messico negli anni ’60 da Enrique Corcuera, che voleva costruire un campo da tennis ma non aveva abbastanza spazio.