"Camping chiuso da anni, il Comune intervenga"

Modena, 1 ottobre 2024 – Con l’estate ormai alle spalle, torna alla ribalta la questione del campeggio di Montequestiolo di Zocca. Chiuso ormai da diversi anni, il campeggio di proprietà comunale resta inaccessibile, senza che siano stati fatti passi concreti verso una sua riapertura. A sollevare il problema è Giulio Vitali, consigliere comunale di minoranza del gruppo Zocca Domani, che ha presentato un’interrogazione formale per ottenere risposte dall’amministrazione. "Si parla tanto di turismo lento e sostenibile – afferma il gruppo di opposizione Zocca Domani – ma qui a Zocca abbiamo una struttura chiusa da anni che potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per l’accoglienza turistica. In particolare, considerando l’interesse crescente per le vacanze all’aria aperta e i campeggi, il campeggio di Montequestiolo potrebbe risolvere parte del problema della ricettività turistica, che a Zocca è ancora critico". Vitali sottolinea come negli ultimi anni siano stati pubblicati almeno due bandi per la gestione del campeggio, senza però esiti concreti. "Diverse persone – continua il consigliere - hanno chiesto informazioni, ma il campeggio resta chiuso e non c’è alcuna chiarezza sul suo futuro". Nell’interrogazione, Vitali chiede al sindaco e all’assessore competente di fornire dettagli sulle condizioni attuali della struttura, inclusi aspetti manutentivi, edilizi e impiantistici. Domanda, inoltre, se ci siano piani di investimento per l’area e se l’amministrazione prevede di assegnare la gestione del campeggio entro il primo semestre del 2025. Tra le proposte, viene anche sollevata l’ipotesi di modificare la destinazione d’uso del campeggio qualora non si trovino gestori interessati. Il consigliere di minoranza non nasconde il suo scetticismo riguardo la visione turistica della giunta: "Viviamo – dichiara Vitali, sottolineando l’importanza di affidare la gestione del turismo a professionisti - in un territorio splendido che ha bisogno di essere valorizzato in modo diverso. Purtroppo l’amministrazione sembra non avere una programmazione chiara e continua a fare affidamento sui volontari per la promozione del territorio". Secondo Vitali, è necessaria la creazione di un ente turistico locale che possa promuovere Zocca e le sue eccellenze nei vari circuiti turistici italiani ed internazionali. La vicenda del campeggio di Montequestiolo, conclude lo stesso consigliere di minoranza, rappresenta un esempio emblematico di scarsa programmazione e mancanza di trasparenza nella gestione delle risorse comunali.