Campionati di matematica, le Leopardi sul podio

Prosegue la tradizione nelle ottime capacità di apprendimento della matematica da parte degli studenti dell’istituto comprensivo "Leopardi" di Castelnuovo Rangone, che con la squadra "Benjamin" si è già garantita il posto di diritto in finale nazionale anche per il prossimo anno. Intanto quest’anno la ex coppa Kangourou, che riguardava le scuole secondarie di I grado, è stata separata in due coppe: Cadet (aperta anche ad alunni di terza) e, appunto, Benjamin (riservata ad alunni di prima e seconda). La Benjamin ha visto impegnati a Cervia 74 squadre partecipanti. I "Leopardi" dell’omonimo istituto castelnovese sono arrivati secondi assoluti con 1271 punti. Davanti a loro solo la squadra MenteComportamento, che rappresenta l’omonima associazione di Padova. Buon risultato anche in Coppa Cadet, con gli studenti castelnovesi che si sono classificati 17simi su 76 squadre. Quinti su 37 squadre, infine, i "Leopardini" delle classi quinta primaria Anna Frank di Montale e Don Milani di Castelnuovo Rangone. m.ped.