Si concluderanno domenica a Faè di Oderzo nel trevigiano i campionati italiani di ciclocross agonisti, con al via i portacolori dell’Ale Cycling Team Modena diretti dalla General Manager Milena Cavani. Ad aprire la seconda giornata del weekend tricolore, saranno alle 9,15 gli juniores, capeggiati dal serramazzonese campione regionale Alessandro Ingrami, che sarà affiancato da Giulio Baccini e Luca Brancaleon con l’obiettivo di un piazzamento nella top ten. Seguiranno le juniores, con ai nastri di partenza la sola Noemi Poletti con la casacca del team modenese, mentre concluderanno la mattina le Under 23/F con al via Valeria Terzi.

Nel pomeriggio, dopo la gara riservata agli Under23/M con il neo under Giacomo Ghiaroni impegnato a concludere nella top 15, sarà la volta delle women elite, con la coppia Rebecca Gariboldi ed Eva Lechner che cercheranno di contenere le favorite Sara Casasola e Francesca Baroni. La Gariboldi, dopo essere stata protagonista alle prove di Coppa del mondo come migliore delle italiane, è in buone condizioni e può giustamente aspirare a lottare per la maglia biancorossoverde, mentre la sempreverde Eva Lechner, alla sua ultima stagione agonistica, cercherà di concludere con un buon piazzamento la sua ultima annata.

"Ai tricolori giovanili abbiamo sfiorato il bronzo tra le esordienti con Greta Masini, mentre un incidente in partenza ha precluso un risultato nella top 5 dell’allievo Nicholas Scalorbi; speriamo in una gara regolare domenica della Gariboldi per concludere con un risultato di prestigio i tricolori e poi la maglia azzurra ai mondiali per siglare la sua bella stagione", ha dichiarato la diesse Milena Cavani.

Andrea Giusti