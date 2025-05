Campionato di giornalismo, ultime sfide

Ultime settimane del progetto ’Campionato di giornalismo’ che, da febbraio, ha portato l’informazione all’interno delle aule scolastiche, coinvolgendo attivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado (13 istituti nella nostra provincia), facendo loro indossare i panni dei cronisti tra interviste, disegni, fotografie, sondaggi.

L’iniziativa proseguirà fino alla fine di maggio, quando verranno poi svelati i vincitori. Appuntamento con la premiazione — alla presenza degli sponsor — il giorno 30 maggio al Bper Forum. Sarà una occasione di incontro e condivisione dell’esperienza fatta.

Ricordiamo che è ancora possibile votare on line gli elaborati ideati e prodotti dagli allievi e dalle allieve di Cronisti in Classe al seguente sito internet ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/articoli/.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano, gli articoli saranno disponibili sulla pagina on line dedicata e sarà possibile votare il proprio elaborato preferito. Per votare è necessario registrarsi al sito ed eseguire l’accesso. Si potrà votare la stessa pagina solo una sola volta al giorno e i contenuti saranno disponibili sul portale per 15 giorni dopo la loro pubblicazione.

r.m.