"Campionato lungo, ma adesso il Carpi c’è"

La Carpi del pallone si è risvegliata con una sensazione di euforia che da tanto non viveva. Il successo sul Ravenna col sorpasso in vetta ha coronato una domenica memorabile, con quasi 3mila spettatori a riempire il "Cabassi". Sugli spalti anche tanti ex biancorossi che si sono goduti una giornata speciale e tutti concordano sulla legittimità del successo di Calanca e compagni. "Ho ancora negli occhi l’impatto visivo della curva – racconta Bob Notari, ex mister biancorosso che nel 2007 guidò l’ultimo Carpi capace di stare in vetta in D – è stato uno spettacolo da Serie B. La gara è stata all’altezza, era impossibile aspettarsi tante occasioni con una posta così alta. Penso che il Carpi abbia fatto la gara giusta, una fase difensiva perfetta nei singoli e di squadra, senza mai subire imbucate come era accaduto in passato, mentre il Ravenna si è fatto prendere dal nervosismo dopo l’errore del gol. Forse ai punti ci stava il pari, ma il Carpi mentalmente ora è più squadra. Ora bisogna azzerare tutto, perché da capolista col Mezzolara c’è tutto da perdere". In quel Carpi di mister Notari c’era anche Umberto Sarnelli, ora tecnico del Formigine.

"Il pubblico mi ha fatto venire i brividi – spiega "Re Umberto" come veniva soprannominato – e voglia di tornare a calcare il "Cabassi". In queste gare il dettaglio fa la differenza e il Carpi è stato quasi perfetto, tenere a zero tiri in porta il Ravenna non è facile, penso che la vittoria si meritata. Chi mi ha impressionato? Mandelli per posizione e capacità di fare sempre la cosa giusta, un mediano che fa due fasi perfette. E dall’altra arte Rrapaj, giocatore a tutto campo. A 7 gare dalla fine è tutto aperto, ma ora il Carpi è padrone del suo destino". Nel ’93 un suo gol valse l’1-1 del Carpi in C1 a Ravenna e Vincenzo Corrente, osservatore per il Sassuolo, non ha scordato gli anni in biancorosso. "Ho già visto più volte il Carpi – spiega – ma mai così convinto di vincere, il Ravenna ha pensato più a speculare sul pari e mi è parso troppo nervoso, il Carpi invece è maturato molto nella testa, basta vedere il lavoro che fa Sall per la squadra. E’ ancora lunga ma c’è lo spirito giusto. Il pubblico? Ammetto di essermi emozionato, roba da altre categorie".

Col Mezzolara. Carpi-Mezzolara rimane a domenica 24, sabato 23 si giocano Corticella-Forlì, San Marino-Progresso e Lentigione-Certaldo. Oggi esami per Tentoni e Verza, intanto il ravennate Rrapaj è a rischio squalifica per il dopo gara "caldo" verso gli arbitri.

Davide Setti