Campionato Primavera

La sconfitta patita una settimana fa a Bergamo ha ridisegnato la classifica del Sassuolo, spostandolo dal primo al quarto posto in classifica. Trasformando la partita di oggi, che la squadra di Bigica gioca alle 14 al Ricci con il Cesens– diretta su Primavera TV - in una gara da non sbagliare e nella possibilità di piazzare un allungo che varrebbe ai neroverdi se non il primo (la Roma capolista gioca oggi alle 18, contro la Lazio) almeno il secondo. Al netto dello ‘scivolone’ di Bergamo, i neroverdi vantano il miglior rendimento casalingo del campionato (23 punti in 10 gare) e a quello dovranno dare continuità, facendo comunque attenzione ad un Cesena che, ancorchè attardato in classifica, la metà dei suoi 24 punti li ha conquistati in trasferta. All’andata vinse il Sassuolo per 3-2, ma era agosto. La giornata. Sampdoria-Verona 1-1; Cagliari Torino 2-1; Empoli-Atalanta 0-1; Cremonese-Milan 1-1; Lecce-Monza 1-2; Inter-Genoa 4-0; Juventus-Udinese 3-2. Oggi Sassuolo-Cesena, Bologna-Fiorentina, Roma-Lazio. La classifica. Roma*, Inter 43; Fioretina* 41; Sassuolo* 40, Juventus, Milan 37; Lazio*, Verona 32; Genoa 31; Lecce 30; Cagliari, Torino, Cremonese 29; Monza 28; Atalanta 27; Cesena* 24; Empoli 23; Bologna* 20; Sampdoria 16; Udinese 10 (* una gara in meno).

