Campioni di innovazione "Le nostre applicazioni curano i disturbi da stress dei veterani"

di Valentina Beltrame

Cuore e cervello italiani, anzi, modenesi, e una vision sempre più proiettata all’internazionalizzazione, in modo particolare agli Stati Uniti dove hanno già un cliente d’eccezione: il Governo degli Stati Uniti d’America. Mattia Farina (34 anni), Francesco Vellani (34) e Giacomo Torricelli (31) sono i tre amici e fondatori di Mumble, la digital factory con sede in via Tacito a Modena e ambizioni oltreoceano. Di recente l’azienda, che conta 17 dipendenti, è stata menzionata da Google nell’ambito dell’evento globale di presentazione dei nuovi prodotti software, per celebrare il lavoro svolto al fianco del dipartimento degli Affari dei Veterani con l’applicazione Stair, pensata per la cura della disregolazione emotiva dei reduci di guerra.

"Collaboriamo dal 2016 con il Governo Usa – spiega il Ceo di Mumble, Mattia Farina, laureato in Ingegneria gestionale a Unimore – Abbiamo sviluppato varie app mobile per la cura dei militari affetti da disturbi post traumatici, insonnia, stress e rabbia incontrollata. Si tratta di applicazioni che vengono usate dai soldati per ritrovare una serenità emotiva attraverso esercizi, meditazione, training. E’ per noi motivo di orgoglio contribuire al benessere delle persone con la nostra tecnologia". Ma come è nata la collaborazione con il Governo Usa? "Grazie al Silicon Valley Study Tour, siamo entrati in contatto a Oakland, in California, con Vertical Design Llc, un’azienda che già collaborava con il governo americano – spiega ancora Farina – e che ha visto in noi una realtà promettente. Tramite la Vertical, ora lavoriamo stabilmente per il dipartimento dei Veterani".

Dal 2013, quando è nata, Mumble ha ideato più di 150 progetti per oltre cento aziende tra app mobile, e-commerce e piattaforme web utilizzate da più di 6 milioni di utenti attivi in Europa e in America. Tra i loro clienti, anche l’università di Palo Alto, Unesco, Tetra Pak, Conad e molti altri. "Quando fondammo Mumble eravamo poco più che ventenni, guidati dalla passione per la tecnologia e dall’ambizione di fornire un contributo alla risoluzione di problematiche importanti attraverso lo sviluppo di soluzioni software in cloud – aggiunge Farina – Il prossimo obiettivo è costruire una sede commerciale negli Usa, espanderci a livello commerciale, trovare altri clienti fuori dall’Italia, anche in Europa".

Insomma, malgrado il già ricco portfolio, i tre modenesi puntano ad accrescere la loro impresa, il cui nome è nato per caso: "Ci stavamo scrivendo su Whatsapp – racconta ancora Farina – proprio per decidere il nome da dare alla nostra azienda, quando Francesco ha digitato la parola ’Mumble’ che rappresenta il suono dei pensieri nei fumetti. Mumble è il rumore dei pensieri e come parola ci è sembrata azzeccatissima, perché noi non smettiamo mai di pensare, di fare, di costruire anche ’cose’, come i software, che non si possono toccare con mano".