Campioni di solidarietà. Ecco il nuovo pullmino per i bambini disabili

"La mia e altre famiglie - spiega Barbara, mamma di un bambino disabile, Christian - erano in grossa difficoltà con i propri figli dalle tante esigenze e bisognosi di molte attenzioni. Quando ci hanno presi alla Casa del Sole di Mantova che si prende cura di bimbi e ragazzi con disabilità come paralisi cerebrale infantile, autismo, ritardi cognitivi, eravamo contenti per nostro figlio, ma al contempo è giunto il grave problema di doverlo portare ogni giorno in quella città. La Croce Rossa di Modena, con i suoi straordinari volontari oggi si occupa di questo servizio". La signora parla di una delle numerose attività della sezione modenese della Croce Rossa, quella che ogni giorno fa quattro viaggi Mantova-Modena. Era però necessario acquistare un nuovo pulmino attrezzato per compiere questo tragitto - sono quasi 100mila chilometri l’anno, visti i quattro viaggi quotidiani - e così la Modena dal cuore d’oro si è mossa fin dall’anno scorso. Del servizio, appunto, si occupano i volontari, così ieri il presidente della Croce Rossa comitato di Modena, Carlo Meschiari e il sindaco Muzzarelli con i numerosi addetti nella celebre divisa rossa hanno presentato nella sede di via Attiraglio l’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per svolgere questa attività. In questa maniera Christian, Luca, Ilaria, Tommaso, Federico, Lucrezia, Alessandro e Sara, i piccoli che si recano ogni giorno alla Casa del sole, possono avere sollievo dalle loro difficoltà insieme alle famiglie.

"Insieme ai volontari, sempre straordinari – dice Meschiari – e a quanti hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui la Fondazione di Modena e la Fondazione Sgsp abbiamo potuto acquistare il nuovo pulmino. A dare un contributo importante all’acquisto sono stati i 17.500 euro raccolti attraverso la ‘Mostra degli artisti Modenesi’ che si è svolta ad Ago-Modena Fabbriche Culturali, alla fine del 2022: vanno dunque ringraziati i 60 artisti modenesi che donando una loro opera poi messa in palio tramite lotteria di biglietti hanno potuto permettere tutto ciò". Il responsabile del servizio è il delegato Cri Domenico Pacchioni: "Questo servizio è partito nel 2010 utilizzando per il viaggio un’auto che era stata sequestrata e che ci venne donata. In tutto in questi anni sono stati coinvolti nel servizio 348 volontari per un totale di 3385 turni. Nell’ultimo anno il nostro vecchio mezzo ha percorso 82mila chilometri mentre dal 2010 in tutto sono stati ben 526mila".

Stefano Luppi