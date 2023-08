Campo dell’oratorio dedicato a Beppe "Ha cresciuto generazioni di ragazzi"

Il ricordo di Giuseppe Vandelli rimarrà per sempre impresso lì dove tanti ragazzi lo hanno imparato a conoscere e apprezzare. Giocatore, allenatore e punto di riferimento per decine di giovani, il 14 agosto con una cerimonia molto toccante gli è stato intitolato il campo dell’oratorio di Maranello, in centro, presso la chiesa di San Biagio, nel giorno del suo 74esimo compleanno. Vandelli è scomparso il 18 dicembre del 2022 dopo due anni di malattia.

Beppe, come lo chiamavano tutti, è stato negli anni ‘70 giocatore e capitano della Maranello Sportiva, poi allenatore delle squadre giovanili e per 33 anni allenatore della squadra della parrocchia, che per ben 5 anni è stata sotto la sua guida campione provinciale del Csi.

Ma soprattutto, si è adoperato a lungo con impegno come educatore nell’oratorio, insegnando il gioco del calcio a tante generazioni di bambini e per questo impegno, portato avanti con serietà e dedizione, ora il campo sportivo parrocchiale porta il suo nome.

La cerimonia di posa della targa è avvenuta alle 18.30 del 14 agosto alla presenza di più di 200 persone, fra cui il parroco di Maranello Don Marco Bonfatti, la moglie e la figlia oltre al vicesindaco del comune di Maranello Mariaelena Mililli.

Tanti i ’suoi’ ragazzi presenti e anche il Comune di Maranello ha partecipato a una funzione molto toccante.

"Abbiamo molto apprezzato la scelta della Parrocchia di intitolare a Giuseppe Vandelli il proprio campo da calcio – le parole del sindaco di Maranello, Luigi Zironi – l’oratorio è un luogo di educazione e formazione per tanti ragazzi e Beppe è stata una risorsa straordinaria per tutta la comunità maranellese. Attraverso lo sport e i suoi valori più sani – prosegue il sindaco – ha cresciuto più di una generazione di nostri concittadini, facendo sempre la differenza con una generosità che ci è rimasta nel cuore".

Davide Setti