"Campo nomadi a San Cesario, gare tra auto: ora basta!"

I nomadi l’altro ieri sono tornati a stazionare nella zona artigianale "La Graziosa". A segnalare che ai consueti problemi che lascia la loro sosta abusiva (rifiuti abbandonati, degrado, etc.) se ne sono aggiunti altri è una residente della zona, che spiega: "Verso le 18,30 di venerdì ero in giro per portare fuori il cane e ho visto che due nomadi stavano facendo dei ’garini’ tra auto lungo via della Meccanica. Entrambi, erano alla guida di due nuovissime Fiat 500. E’ la prima volta che assisto a una cosa del genere. Nessuno si è fatto male, ma sul posto, ad assistere alla gara tra le due auto, ci saranno state almeno una ventina di persone". Nella stessa giornata ha appreso dell’episodio anche il consigliere Mirco Zanoli, che ha denunciato l’episodio al 112.

m.ped.