Campo scuola di atletica: "Sparite le alberature, chi ha dato l’autorizzazione?"

Modena, 14 agosto 2025 – Chi in questi giorni ha avuto occasione di passare sul cavalcavia della Madonnina, guardando il campo scuola di atletica della Fratellanza "ha visto un deserto dove prima c’erano alberature folte", denuncia Italia Nostra in una nota. "Entrando ci ha lasciato sgomenti la distruzione sistematica di tutti gli alberi che davano elementi di qualità alla vasta area a ovest della palestra indoor, che dalle origini mai ha avuto una propria sistemazione – si legge nella nota – Sparite le alberature che coprivano la muraglia di autorimesse sull’intero confine con le case di via Scacciera, scomparsa la lunga cortina alberata che schermava la rampa del cavalcavia, spariti anche cinque o sei bei tigli, segati alla base. Perché queste distruzioni? La Fratellanza, che pure ha in gestione l’impianto, è rimasta stupefatta dalla distruzione, scoprendola a cose fatte. Di certo non si ha notizia di un progetto". Italia Nostra, ricordando l’importanza delle dotazioni diffuse di verde per il paesaggio urbano e per l’ambiente, ritiene "indispensabile che l’amministrazione comunale dia esauriente spiegazione di quanto avvenuto e faccia conoscere i propri intendimenti, anche in applicazione del regolamento comunale del verde".

"Il progetto di miglioramento e valorizzazione del campo comunale di atletica leggera vede da sempre piena collaborazione tra il Comune e la Fratellanza – spiega l’assessore Giulio Guerzoni – Stiamo investendo tanto a seguito del protocollo firmato due consiliature fa e oggi è in corso il secondo stralcio dei lavori. Il lato sinistro a fianco della palestra indoor è l’area su cui, quando sarà possibile, si svilupperà il terzo stralcio in ampliamento, un progetto ambizioso che vale tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Nel frattempo su quell’area sono in corso lavori per la realizzazione, in pieno accordo con la società, di un tracciato outdoor per il riscaldamento degli atleti attraverso il semplice riporto di terra, ghiaia ed erba. Per effettuare questo intervento è stato necessario rimuovere la vegetazione spontanea che era sorta nell’area nel corso degli anni e che aveva, tra l’altro, enormi problemi di sicurezza in quanto l’apparato radicale affondavano sui garage presenti accanto all’area, oltre che essere oggetto di tante segnalazioni di insicurezza e degrado. Era già comunque prevista – conclude Guerzoni – una revisione complessiva della dotazione verde con un progetto ad hoc basato su nuove piantumazioni. La scorsa settimana ho fatto personalmente un sopralluogo al campo scuola di atletica insieme alla società sportiva (presente il presidente Borsari) per vedere l’avanzamento dei lavori e per iniziare a discutere proprio di questo aspetto".