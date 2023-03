Campo sportivo, incontro pubblico

Un incontro con la comunità per fare il punto sul campo in sintetico e, in generale, sulle infrastutture sportive presenti a Sorbara e in tutto il territorio comunale. Domani appuntamento alle 19 presso l’impianto sportivo di Sorbara dove la Sindaca di Bomporto Tania Meschiari e tutta la Giunta si confronterà con i cittadini in seguito ai danneggiamenti che hanno costretto l’Amministrazione a chiudere il campo in sintetico del complesso sportivo.

Nel corso dell’incontro con i cittadini, la Giunta affronterà nel dettaglio i problemi riscontrati negli ultimi mesi, pronta ad accogliere proposte e idee per riuscire a garantire in futuro un servizio efficace, garantendo sicurezza e rispetto di uno spazio destinato all’intera comunità.