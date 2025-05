"Campo sportivo, nessun segreto. L’opposizione ha già i documenti"

"L’Amministrazione Comunale non ha nulla da nascondere, né sul campo sportivo né su qualsiasi altro tema dell’attività amministrativa". È la sintesi della risposta del sindaco di Zocca, Federico Ropa, al gruppo di opposizione Zocca Domani sull’accusa della mancata consegna di copia dei verbali di cantiere e degli ordini di servizio relativi ai lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, fatto per il quale si è pronunciato il Difensore Civico dell’Emilia Romagna in favore degli interroganti consiglieri di minoranza Michela Bortolini e Federico Covili affermando di non condividere la motivazione offerta dall’Amministrazione comunale. "La volontà dell’Amministrazione e della Direzione Lavori – aggiunge il sindaco - non è mai stata quella di sottrarre documentazione, bensì di favorire una consultazione responsabile e contestualizzata, alla presenza del direttore dei lavori ing. Ferrari, al fine di consentire una lettura tecnica e puntuale dei documenti. Nonostante siano stati forniti tutti i chiarimenti e la documentazione di rito la minoranza ha continuato a formulare richieste quasi vi fossero elementi di opacità nella gestione del cantiere, quando in realtà proprio durante il Consiglio comunale, le spiegazioni fornite sono state ampie ed esaustive. É sufficiente riascoltare la registrazione". La Direzione Lavori precisa che "i verbali non erano stati inizialmente trasmessi in quanto si riteneva più corretto e costruttivo un momento di confronto diretto, volto a chiarire contenuti e contesto operativo. Questa modalità, adottata nel rispetto della funzione e del ruolo tecnico-amministrativo, è stata fin dall’inizio comunicata in modo trasparente". Il sindaco fa presente che "per evitare ulteriori strumentalizzazioni politiche, abbiamo trasmesso formalmente tutta la documentazione richiesta"

w. b.