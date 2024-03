Campo sportivo, tempi e costi dilatati: "Quanti errori"

I tempi per la riqualificazione del campo sportivo di Zocca si allungano e sono necessarie modifiche al progetto e con ulteriori costi: argomenti che sono stati oggetto di interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza Zocca Domani e discussi nel corso della recente seduta del Consiglio comunale. Sono trent’anni e oltre che a Zocca si chiede un nuovo campo da calcio. I lavori ora sono iniziati, ma vanno piano. La nuova infrastruttura viene realizzato nella stessa area del campo esistente in via Mavore, che verrà ingrandito per renderlo di misure regolari. "La fine dei lavori era indicata per fine aprile 2024 e nei mesi scorsi c’era stata una proroga a fine giugno – afferma il capogruppo Federico Covili –. In Consiglio è stato annunciato un ulteriore slittamento che porterà probabilmente a fine settembre". Quanto ai costi, sono sorti problemi nella progettazione per cui si sono state fatte modifiche riguardanti gli spogliatoi e il sistema fognario. "I lavori che si stanno portando avanti – spiega Covili – non prevedono più la realizzazione di tribune, parcheggi e l’installazione dell’impianto di illuminazione". Per la consigliera Michela Bortolini c’è stato molto "pressappochismo negli anni passati e così – dice – ci ritroviamo oggi a fare i conti con grandi spese e un risultato che sarà molto parziale. Il sindaco ha ammesso in Consiglio che ci sono errori progettuali, ed è grave, perché l’elaborato tecnico ci è costato intorno ai 100.000 euro. Si sono accorti che l’impianto sportivo è privo di fognature. Noi non siamo mai stati aggiornati sull’andamento dei lavori, viene fatto tutto alla chetichella. Il campo sportivo è una delle opere sbandierate in campagna elettorale, che a oggi non c’è, procede a rilento".

w. b.