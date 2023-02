Campogalliano in massa al gazebo "Stefano è uno di noi, ci fidiamo"

di Alberto Greco Il circolo Pd di Campogalliano non ha tradito Stefano Bonaccini e, sebbene in una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse, con pioggia e forte vento, a centinaia ieri sono accorsi a sostenere il "ragazzino" che tanti – anche nei ricordi di chi abbiamo incontrato al seggio allestito alla Sala San Rocco di Piazza Castello – hanno visto "calcare in calzoncini corti il campetto di calcio dell’oratorio. "Lui aveva otto anni e io nove – ricorda Maurizio Siligardi, un simpatizzante – e giocavamo insieme al pallone. Lui era il centravanti e se non c’ero io lui non faceva mai gol. La mia presenza accanto a lui è sempre stata di buon auspicio. Gli ho sempre dato i palloni per vincere. E sarà così ancora". "Sono un grande amico di Stefano – confida Sergio Cremonini – e abbiamo giocato a calcio insieme. Abbiamo fatto delle battaglie di calcio incredibili specialmente all’oratorio di Campogalliano". Nella sua città natale tanti stimano chi guida la Regione e che da ieri sera avrà il compito di portare il Pd fuori dalle "secche", dopo il deludente risultato alle politiche del settembre scorso. Fin dalle prime ore di votazione al seggio si coglieva il fermento...