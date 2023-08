Campogalliano, interventi sulla pubblica illuminazione

Tra settembre e dicembre, a Campogalliano, verrà realizzato un importante intervento sulla pubblica illuminazione finalizzato a ottenere un significativo efficientamento energetico. E’ stato infatti approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il 2023 finanziato con fondi del PNRR (Unione Europea Next Generation EU). Per una spesa complessiva di 70mila euro, i lavori riguarderanno la chiesa di Panzano, il parcheggio delle scuole elementari, Piazza della Bilancia e Piazza Vittorio Emanuele II, puntando alla riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale. Trattandosi di un intervento attuato su un impianto esistente, i lavori prevedono attività di manutenzione straordinaria, associate a nuove istallazioni ed interventi di manutenzione ordinaria sui corpi illuminanti esistenti.

"Nel confronto tra consumo storico (50.956 KWanno) e consumo futuro (42.351 KWanno) – fa sapere il Comune – è facile calcolare un risparmio netto di oltre 8.000 KWannui".

I 30 corpi illuminanti esistenti, oggetto di efficientamento, diventeranno 39 e, mediante l’installazione di nuovi punti luce, si andranno a colmare zone di buio che non rendono sicura la percorrenza della strada nelle ore serali mantenendo minimo l’impatto ambientale. "La riduzione dei consumi – dichiara Filippo Petacchi, assessore ai lavori pubblici – avrà una ricaduta in termini di benefici ambientali e di riduzione di anidride carbonica immessa nell’atmosfera".