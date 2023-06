Campogalliano, vietati i giochi in piazza con palloni ‘pesanti’. Multe fino a 500 euro, vigili col bilancino

Modena, 9 giugno 2023 – A Campogalliano, città della bilancia, anche due tiri a pallone in piazza verranno pesati e chi sgarrerà si troverà a dover pagare sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro.

Paola Guerzoni, sindaca del comune noto anche per aver dato i natali al governatore Stefano Bonaccini, ha infatti firmato una specifica ordinanza a tutela della piazza (...della Bilancia) che fra le varie regole che introduce prevede anche quella del divieto di utilizzare palloni che superino il peso di 250 grammi.

In sostanza, sarà consentito il ‘super tele’, non la sfera in cuoio. E i controlli della polizia locale saranno fatti per davvero, con tanto di bilancino. Ordinanza, in vigore da lunedì 12 giugno, redatta a seguito delle lamentele dei residenti. Il Comune di Campogalliano ricorda a questo proposito che “la piazza è un luogo di arte e di storia che comprende due opere artistiche di particolare valore, la pavimentazione decorata in stile geometrico astratto di Luigi Veronesi e la fontana scultorea di Raffaele Biolchini a soggetto ambientale; l’utilizzo del luogo, però, non è sempre corretto da parte dei fruitori e i residenti avevano segnalato comportamenti fonti di disagi come rumore, ingresso di motocicli, abbandono di piccoli rifiuti, uso improprio degli arredi urbani, compresa la fontana, parcheggio e transito improprio delle biciclette”.

In attesa che vengano apposti specifici cartelli informativi, è la prima cittadina Guerzoni a spiegare l’ordinanza: “Abbiamo voluto raccogliere le richieste dei residenti - dice la sindaca Paola Guerzoni -, ma in qualche caso ci sembravano eccessive. Ad esempio ci veniva chiesto di vietare totalmente i giochi col pallone, noi invece abbiamo scelto di consentirli ma solo con palloni leggeri, inferiori ai 250 grammi, quindi meno fastidiosi e pericolosi. Vi chiederete come faranno i controllori a verificare questo dato... le auto della nostra Polizia Locale saranno dotate di apposita bilancina... del resto siamo o no la città della Bilancia?”.