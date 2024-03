Campogalliano nella storia. E’ già promosso in Prima

L’ennesima prova di forza, un netto 3-0 sul campo della Mirandolese, incorona il Campogalliano, prima squadra promossa in Emilia Romagna. I ragazzi di Simone Barozzi hanno conquistato la vittoria numero 19 in 22 gare (gli altri sono 3 pareggi) con la tripletta di Porrini e a quota 60 punti (56 gol fatti e solo 12 subiti) sono irraggiungibili in vetta alla Seconda "F" per le rivali Medolla (-16) e Mandrio (-17) che pure devono ancora giocare 5 partite. Un campionato da record per la truppa biancazzurra, che era partita con 8 vittorie iniziali su 8, poi ha pareggiato all’andata con la Mirandolese, quindi nelle successive 13 giornate ha raccolto 11 successi e altri 2 pari, a testimonianza di una superiorità schiacciante. A 3 anni dall’unione fra Polisportiva e Virtus, dunque, la società biancazzurra torna in Prima.

d.s.