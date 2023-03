Campogalliano nell’elenco delle città d’arte "Volete concedergli finanziamenti pubblici?"

La Regione ha riconosciuto Campogalliano, terra natale del presidente Stefano Bonaccini, quale "Comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte per tutto l’anno e per l’intero territorio comunale". È quanto emerge da una delibera della giunta regionale che ha così aggiornato l’elenco dei comuni considerati tali. Una decisione che ha sollevato delle perplessità in capo al gruppo misto: la consigliera regionale Giulia Gibertoni ha presentato al riguardo un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale. "Perché Campogalliano è stata inserita fra le città d’arte della regione?", è la domanda rivolta dalla Gibertoni, secondo la quale l’inserimento nell’elenco del comune modenese non può essere ricollegato a motivazioni commerciali: "La legislazione vigente riconosce già in tutti i comuni, e non più nei soli comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, la possibilità per gli esercenti del commercio in sede fissa di determinare liberamente gli orari e i turni di apertura". La capogruppo, nel richiedere la cancellazione di questo elenco, "considerata – spiega – la mancanza di criteri oggettivi per l’inserimento dei comuni", vuole sapere dall’esecutivo regionale "se l’inserimento di Campogalliano sia prodromico rispetto alla volontà di concedergli dei finanziamenti pubblici".

E nel caso si mantenesse questo elenco, richiede di "provvedere a segnalare ai Comuni non iscritti, (una quindicina in provincia di Modena, tra i quali ad esempio Mirandola) la possibilità e l’opportunità di richiederne l’iscrizione".

"A inizio anno – interviene sul punto la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni – abbiamo presentato la domanda alla Regione per una serie di motivi, principalmente in quanto da un paio di anni stiamo lavorando sulla valorizzazione storico, artistica e turistica del nostro comune. Siamo consapevoli di essere un paese di 8500 abitanti, della pianura padana, senza grandi opere d’arte, ma abbiamo delle peculiarità turistiche, come il Museo della Bilancia, la zona laghi, che richiamano persone anche al di fuori del comune. Inoltre siamo molto recettivi dal punto di vista economico e turistico. Tramite il Museo, mediante un finanziamento esterno, con le applicazioni moderne stiamo lavorando a un video per la promozione del territorio dal punto di vista artistico-storico.

E nell’ottica del turismo slow, sostenibile e naturalistico siamo ben attrezzati: un turismo che guarda non solo alle grandi opere d’arte ma anche ai particolari, quindi anche comuni piccoli come il nostro possono rientrare nell’elenco delle città d’arte".

Dalla Regione fanno sapere che "ogni Comune può presentare domanda, producendo una relazione sulla recettività alberghiera e sugli esercizi commerciali. L’inserimento nell’elenco è più che altro un ‘titolo’, che non comporta l’attivo in automatico di fondi pubblici né attribuisce punteggi nella partecipazione ai bandi". "La richiesta a entrare nell’elenco – puntualizza l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – viene presentata direttamente dai Comuni alla Regione, accompagnata da una relazione soprattutto su ricettività e rete commerciale.

Il via libera – concesso in questi anni a praticamente tutti i Comuni che lo hanno richiesto – non comporta l’assegnazione di fondi pubblici, né subito né in futuro, né alcun titolo di vantaggio rispetto a bandi o assegnazione di stanziamenti".

