Campogalliano potrebbe festeggiare

Può arrivare oggi col Campogalliano la prima promozione dei dilettanti in regione. In Seconda "F" alle 15 la capolista gioca a Mirandola e se vince è promossa con 4 gare di anticipo, altrimenti dovrà attendere le gare di domani delle due rivali (Medolla-Carpine e Mandrio-Cabassi) per poter eventualmente festeggiare dal divano. Oggi altri 7 anticipi (ore 15) che riguardano le modenesi. In Eccellenza il Formigine (un punto in 3 gare) cerca di rilanciarsi sul campo della Fidentina (ore 14,30). In Promozione dopo 8 ko di fila il Cavezzo penultimo riceve la Vianese seconda. In Prima "C" Celtic-Virtus Cibeno, in Prima "D" Pavullo-Polinago, in Seconda "H" Sanmartinese-Granarolo, in Terza "A" Madonna S.-Cimone e in Terza "B" San Vito-San Francesco.

Eccellenza. Domani si gioca la 12^ di ritorno (14,30): ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi.

Fidentina-Formigine X2 (oggi 14,30): Sarnelli ha fuori Ashong, Binini, Iattici, Deri e Marverti più Andrea Caselli squalificato.

Cittadella-Salsomaggiore 1: la capolista di Salmi (out solo Serra) cerca la quinta vittoria di fila. Terre di Castelli-La Pieve 1: derby delicato, Domizzi secondo proverà a ridurre il -9 dalla vetta (mercoledì sera c’è il recupero con lo Zola), mentre Chezzi dopo 2 ko di fila è quart’ultimo. Negli oronero Uhunamure, Massari, Gozzi e Iori sono out, così come Pampaloni e Scarlata (usciti malconci dalla Coppa), poi Operato e Ben Driss (stagione finita), nei granata squalificati Cehu e Belfakir, infortunati Guerzoni, Diallo ed Erihoui. Correggese-Castelfranco 1X: ultimo treno playoff per la Virtus, che dopo 3 ko di fila è quinta ma a-14 dalle due seconde (ad oggi non si giocherebbe la semifinale) e al "Borelli" deve fare a meno di Savino e Bertetti, in dubbio Palmiero (polpaccio)

Promozione. Questi i pronostici per domani di Corrente: Cavezzo-Vianese 2 (oggi), Vezzano-Cdr Mutina X2, Fiorano-Arcetana 2, San Felice-Camposanto 1, Castelnuovo-Sp. Scandiano X, Quarantolese-Baiso 1, Sanmichelese-United Carpi X, Nextgen-Montagna 1.

Date. Così la post season del Crer: in Eccellenza playoff il 5 e 12/5, playout il 5/5, in Promozione playoff di girone il 5 e 12/5, quelli regionali 19 e 26/5 e i playout il 5/5, in Prima playoff di girone 5 e 12/5, regionali 19/5, 26/5 e 1/6, playout il 5/5.

Davide Setti