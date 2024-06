Camporota nel mirino di FI: "Commistione di ruoli anomala. Intervenga subito il ministro"

E’ scontro sull’ex prefetto Alessandro Camporota, fresca di nomina ad assessore alla sicurezza nella nuova giunta Mezzetti. C’è confusione dei ruoli secondo Antonio Platis, vice coordinatore regionale, che sollecita l’intervento del ministro Piantedosi. Rimanda al mittente le accuse il sindaco Mezzetti, che fa notare come lo stesso Piantedosi, ex prefetto di Roma, è stato chiamato a fare il ministro dalla Meloni.

"O si rappresenta lo Stato, o si rappresenta la Sinistra – dice Platis. Va avvisato il ministro Piantedosi della gravissima commistione tra Prefettura e Giunta PD. La scelta del sindaco Mezzetti di indicare il prefetto in carica come membro della giunta di sinistra – prosegue – è un fatto gravissimo, senza precedenti. La scusa di attendere un mesetto per l’arrivo della pensione e quindi dal congedo non sono una giustificazione accettabile. Se un servitore dello Stato decide di candidarsi o correre per una parte politica deve essere in aspettativa. Qui, invece, si tira dritto e il PD riesce a mescolare le sedi istituzionali con quelle di partito. Il Prefetto – mi chiedo – è il rappresentante del governo a livello locale o della giunta comunale di sinistra di Modena? Nella vicenda ex Bellco, ad esempio, Camporota sarà al fianco dei lavoratori per il suo ruolo prefettizio di mediazione nelle vertenze sindacali o come esponente della sinistra? Il prefetto o l’assessore in pectore alla Sicurezza e al Welfare dovrà chiudere nei prossimi giorni l’affidamento, ad esempio, dei bandi per l’accoglienza degli immigrati. Abbiamo interessato il Capogruppo in Senato Maurizio Gasparri (FI) che si è detto meravigliato ed incredulo ed inoltre mi ha assicurato che chiederà immediatamente conto al Ministro dell’Interno Piantedosi della vicenda Caporota".

Non si è fatta attendere la difesa del neo sindaco Massimo Mezzetti: "L’attacco rivolto dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, contro la dottoressa Alessandra Camporota, è decisamente scomposto e istituzionalmente sgrammaticato. Inoltre Platis e, se dovesse rispondere al vero, il capogruppo in Senato di FI, Maurizo Gasparri, hanno intenzione di rivolgersi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo a lui di intervenire. Così facendo lo metterebbero in grave imbarazzo. Varrà infatti la pena di ricordare che fu proprio il ministro Piantedosi, ancora nel pieno delle sue funzioni di Prefetto di Roma, ad accettare l’incarico di Ministro del governo Meloni. Era il 22 ottobre 2022. Allora non registrammo nessuna protesta dalle parti degli attuali zelanti contestatori. Vale inoltre dare informazione del fatto che la dottoressa Camporota, prima di accogliere la mia proposta, ha informato il Capo di Gabinetto del Ministro, e che attualmente si è posta in ferie. Un comportamento pienamente rispettoso dell’istituzione per una servitrice dello Stato che ha deciso di dedicarsi alla nostra città. Nel corso del periodo che la dottoressa Camporota è in ferie e che la separa dal congedo definitivo dal suo incarico – conclude Mezzetti – le funzioni sono svolte dal Vice Prefetto Vicario, garantendo alla Prefettura di Modena la piena operatività".