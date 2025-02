Camporota sotto attacco: "Scenda sul pianeta Terra. Morbida con chi delinque. Pensi di più alle vittime"

"L’assessore Camporota scenda sul pianeta Terra". L’esortazione è del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini che commenta l’intervista rilasciata ieri dalla titolare della delega alla Sicurezza dopo l’episodio dell’aggressione con un coccio di bottiglia al Novi Sad. "Leggiamo le dichiarazioni dell’assessora Camporota, alla quale, più che sollecitare un cambio di passo – mai realmente avvenuto – chiediamo di scendere sul pianeta Terra e fare i conti con una realtà che, visto il ruolo che ricopre, dovrebbe conoscere ampiamente", attacca Negrini.

"In tema di criminalità giovanile leggere le dichiarazioni dell’assessore che parla di una ’generazione che vive costantemente online, risente dell’eccessiva esposizione ai social, della forbice sociale e dei cattivi modelli che alcune star del web portano come paradigma di affermazione, attraverso la violenza e un linguaggio spregiudicato’, è un’analisi impietosa per chi quelle violenze le ha subite. Chi si comporta da criminale è un criminale e va trattato come tale".

"L’assessora si ricordi – prosegue Negrini – che la delega che ricopre riguarda la sicurezza, non i metodi educativi con cui le famiglie crescono i propri figli. Si continuano a citare le ’difficoltà’ di chi commette reati, mentre chi li subisce viene sistematicamente ignorato: è a loro che la politica deve dare risposte, ed è di loro che l’assessore dovrebbe occuparsi". Inoltre, aggiunge il capogruppo di Fd’I, "sulla questione delle zone di spaccio, e in particolare su quella del Novi Sad restiamo sconcertati nel leggere che una delle soluzioni passa attraverso il fatto che ’il Comune ha come alleato il cittadino’. In realtà, è proprio il cittadino – per usare le parole dell’assessora – a chiedere risposte su dossier aperti da anni, come quello del Novi Sad, dove sono stati promessi grandi interventi ma, nei fatti, nulla è stato ancora attuato per migliorare la vivibilità e ripristinare la legalità. Parlare di nuovi tavoli con i coordinatori dei gruppi di vicinato equivale a un’ulteriore perdita di tempo. Bisogna sgombrare il campo dagli equivoci: i controlli di vicinato, pur essendo composti da cittadini volenterosi che ringraziamo per il loro impegno, non possono e non devono sostituire l’attività delle forze dell’ordine e non possiedono gli strumenti necessari".

In scia anche la Lega. La vicenda del Novi Sadè il risultato di "anni in cui è sempre mancata, da parte di chi ha sempre amministrato la presa di coscienza del disastro in cui è evoluto il problema sicurezza. Sempre a minimizzare, sempre a fingere di non vedere, nonostante anche casi di morti ammazzati, sempre ad affrontare la questione e i problemi dalla parte sbagliata: anziché reprimere e prevenire, si è sempre lasciato correre. Con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno deciso di scendere in strada per farsi sentire? Fanno bene, e noi stiamo dalla loro parte".

g.a.