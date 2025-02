Camposanto, colpo grosso in chiave salvezza

SAMMARTINESE 0 V. CAMPOSANTO 2

SAMMARTINESE: Frau, Semellini (33’st Corradini), Montipò, Re (28’st Ferrari), Pederzoli, Bega, Salsi (13’st Ametta), Taglia, Gozzi, Bovi, Gareri. A disp.: Bigoni, Malaguti, Curcio, Carretti, Mustica, Gigante. All.: Reggiani

V. CAMPOSANTO: Grazia, Azindow, Natali, Mensah, Pjolla, Vitiello, Mogavero, Bortolazzi, Momodu (41’st Gripshi), Majri (16’pt Tecku, 46’st Cisse), Bojardi (19’st Cehu). A disp.: Benetti, Telicki, Mortari, Ofosu. All.: Luppi

Arbitro: Petronilla di Parma

Reti: 36’ Bojardi, 37’ Tecku

Note: espulsi al 18’st Mogavero per doppia ammonizione, ammoniti Bovi, Ametta, Azindow, Momodu

Con due gol in 2’ il Camposanto piazza il colpo a San Martino in Rio e sale a -1 dalla salvezza diretta. Al 7’ Grazia devia in angolo una conclusione di Gareri dallo spigolo dell’area. Al 27’ Bovi batte una punizione, mischia in area ospite, colpo di testa da parte di Bega e mira a lato. Al 36’ la gara si sblocca: Momodu riceve un lancio al limite dell’area e serve l’accorrente Bojardi che segna con freddezza sul primo palo. Passa un minuto e Tecku finalizza un cross dalla fascia sinistra insaccando a pochi passi dalla linea di porta. Nella ripresa, al 4’ Bovi ci prova da 20 metri e Grazia si salva in angolo; dal corner, Gozzi manda fuori con un tiro al volo in corsa. Al 9’ Tecku manda a lato con un diagonale di destro sul primo palo. Al 16’ Bovi tira in porta su punizione da almeno 30 metri, mira fuori ma non di molto. Mogavero prende due cartellini gialli nel giro di soli tre minuti e così la Virtus Camposanto rimane in 10. Al 20’ Montipò effettua un rasoterra in scivolata dal limite dell’area, il portiere devia in angolo. Gozzi si rende pericoloso al 24’ (tiro-cross fuori) e al 28’ (tiro alto da 20 metri). Al 31’ avviene la migliore occasione per i neroverdi: cross di Semellini dalla fascia destra e Gareri al volo in corsa colpisce il palo interno a portiere battuto, poi la difesa riesce a liberare. Tra ammonizioni e sostituzioni si arriva al finale di gara, con altre tre opportunità per la Sammartinese: al 44’ Bovi manda alto dal limite dell’area, al 47’ azione personale di Ametta con rasoterra parato, al 50’ punizione di Bovi e deviazione di Grazia in angolo.