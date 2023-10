Camposanto, inaugura l’area sgambamento cani

Il Comune annuncia per domani l’inaugurazione ufficiale dell’Area di Sgambamento Cani in via XX Maggio, "un progetto – fa sapere l’amministrazione – che rappresenta un significativo passo avanti nel promuovere il benessere dei nostri amici a quattro zampe e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Questo spazio è stato progettato e realizzato con la massima attenzione ai dettagli, tenendo a mente il comfort e la sicurezza dei nostri amici pelosi e dei loro padroni". Le caratteristiche chiave dell’area includono la separazione per taglia, recinzioni di sicurezza, accesso agevole tramite cancelli pedonali e carrabili per un accesso comodo, fontanelle in cemento con vasca di raccolta, dispenser sacchetti e perhcé no, comfort per gli utenti con panchine, cestini, e gazebi resistenti alle intemperie. Sarà presente una bacheca informativa con dettagli sull’uso responsabile dell’area. "L’apertura di questa area rappresenta un passo importante per la comunità di Camposanto – aggiunge il Comune – Non solo migliora la qualità di vita dei nostri amici a quattro zampe, ma contribuisce anche a rafforzare il tessuto sociale della comunità, fornendo opportunità di aggregazione per le persone. Domattina quindi, alle ore 10 in via XX Maggioavrà luogo l’inaugurazione ufficiale: "Sarà una mattinata di festa con attività programmate per i cani e i loro padroni. Sarà un’opportunità per celebrare la generosità e l’attenzione alla comunità. Invitiamo i rappresentanti dei media locali a partecipare a questo evento e a condividere questa importante iniziativa con il pubblico. Ringraziamo ‘Questioni di Fiuto’ nella figura di Fiorella Ferrari e ‘l’Isola del Vagabondo’ per l’apporto e la partecipazione all’inaugurazione".