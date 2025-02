Camposanto, problema rotatorie: "Stanno cadendo a pezzi"

"Le rotatorie della tangenziale di Camposanto cadono a pezzi" denuncia il capogruppo "Centro Destra per Camposanto" Daniele Manfredini (nella foto). Mentre si sta avvicinando la realizzazione del secondo stralcio della tangenziale che si riunirà all’altezza della Panaria Bassa in località Tre Case, stupisce la mancata manutenzione delle tre rotatorie che insistono sul primo tratto, situate rispettivamente sulla SP2 Panaria Ovest, sulla SP5 direzione Cavezzo e SS568 direzione San Felice S/P.

"Realizzate nel 2011 prestando attenzione alla funzionalità e al decoro urbano, - lamenta Manfredini - non sono state curate nel tempo ed ora sono da sostituire! In diversi punti si sono verificati distacchi del legno lasciando a vista la struttura metallica con i rispettivi sistemi di fissaggio mettendo a rischio l’incolumità degli utenti, in modo particolare per coloro che utilizzano mezzi a due ruote (cicli e motocicli)".

Una dettagliata relazione che documenta il degrado del manufatto è stata consegnata fin dal 24 novembre 2024 all’Amministrazione Provinciale, stazione appaltante dell’opera, che il 7 gennaio scorso inoltrava direttamente al Comune di Camposanto. "Al giorno attuale – accusa Manfredini - non abbiamo avuto nessuna risposta né dalla Provincia, né dal Comune in merito alla nostra segnalazione e non sono stati fatti interventi per sanare lo stato di abbandono in cui le rotatorie si trovano. Considerando che si avvicina il periodo estivo, con un normale aumento del traffico a due ruote, questa situazione non è più accettabile".

Alberto Greco