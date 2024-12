Camposanto sbaglia due rigori. Castelnuovo cala il tris

V. CAMPOSANTO

0

CASTELNUOVO

3

V. CAMPOSANTO: Grazia G., Diozzi (85’ Telicki), Azindow, Bortolazzi (88’ Sorgente), Mensah M.A. (73’ Ofosu), Pjolla, Majri, Natali, Momodu (60’ Cisse), Grazia A., Boadi (65’ Vitiello). A disp. Benetti, Gourchi. All. Luppi.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (63’ Manini), Stanzani, Reggiani, Baroni (70’ Fosu), Le Guern, Bellei Ponzi (75’ Buffagni), Paltrinieri (63’ Bellentani), Fugallo, Copertno, Fontanesi (70’ Cheli). A disp. Ripesi, Nizzoli, Progulakis, Baffo. All. Casagrandi

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Reti: 34’ (rig.) Fugallo, 40’ Fontanesi, 66’ Bellentani

Note: ammoniti Fontanesi, Menozzi, Pjolla, Mensah

Il Castelnuovo sbanca Camposanto e con la seconda vittoria di fila prosegue la sua risalita, mentre la Virtus al 4° ko consecutivo paga il rigore fallito sullo 0-0 e una rosa ridotta all’osso (in panchina due 2007 e due 2008…). Dopo 5’ Pjolla batte a colpo sicuro ma Menozzi compie un miracolo e sulla ribattuta affonda Natali: rigore che però Momodu manda fuori. Il Castelnuovo replica con una occasione non finalizzata da Fontanesi, al 7’ Majri costringe ad un bell’intervento Menozzi. Al 18’ Fugallo di testa non sfrutta l’assist di Paltrinieri. Al 20’ lancio per Fontanesi che viene atterrato in area da Pjolla (già ammonito, ma niente secondo giallo), dal dischetto Fugallo fa 1-0. Al 40’ Fugallo serve Fontanesi che conclude a fil di palo il 2-0. Al 66’ il neo acquisto Simone Bellentani (foto), punta 2004 ex Cittadella e Mezzolara, fa tris su corner. Al 77’ palo esterno di Ofosu poi al 93’ altro rigore per la Virtus, ma Menozzi para il tiro di Grazia.