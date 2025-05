Camposanto vince a Castelnuovo: salvezza senza playout, espulsioni decisive

CASTELNUOVO

V. CAMPOSANTO

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (12’st Copertino), Fontanesi, Pivetti (30’st Cheli), Baroni, Manini, Le Guern (34’st Cantaroni), Bellei Ponzi, Carbone, Bellentani (32’st Braglia), Fugallo. A disp. Braglia, Stanzani, Buffagni, Andreotti, Progulakis, Reggiani. All. Casagrandi

V. CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Grazia A., Cehu, Pjolla, Vitiello, Denteh, Bortolazzi, Gripshi (28’st Benetti), Majri (15’st Mogavero, 38’st Bojardi), Tecku (20’st Momodu). A disp. Cissè, Natali, Mortari, Boadi, Baraldi. All. Luppi

Arbitro: Krolikowski di Modena

Reti: 12’ Tecku, 3’st Gripshi, 10’st Tecku, 18’st Fugallo, 42’st Cantaroni

Note: espulsi G. Grazia al 26’st, Menozzi al 31’st e mister Luppi al 45’st, ammoniti Tecku e Cehu

Il Camposanto fa festa a Castelnuovo, perché col successo resta sest’ultimo ma per "forbice" di 7 punti dalla penultima si salva senza passare dai playout. Per il Castelnuovo già ottimo sesto invece anche un successo non sarebbe valso i playoff vista la vittoria della Sanmichelese. Al 12’ Tecku approfitta di una svista difensiva e realizza in ripartenza l’1-0. Al 20’ Leguern calcia in diagonale a portiere battuto, ma la palla colpisce il palo interno. Al 36’ colpo di testa di Fugallo che chiede un tocco di mano, al 43’ Carbone chiama alla grande parata Grazia. Nella ripresa Tecku serve al bacio il pallone del raddoppio a Gripshi dal limite dell’area. Al 10’ ancora Tecku di testa prende in contropiede il portiere e con una deliziosa palombella di testa fa 3-0. Al 18’ accorcia in diagonale Fugallo. Al 26’ Fugallo serve in profondità Fontanesi che fuori area viene steso da portiere Grazia, poi espulso. Al 31’ stesso errore di Menozzi pure espulso. Al 41’ Cantaroni su punizione accorcia. Nel finale rosso a Luppi per proteste e poi il Camposanto può fare festa