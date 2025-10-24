Campus di via Campi. Riqualificazione energetica con le pergole fotovoltaiche

Un piano di efficientamento energetico esteso ai principali campus universitari di Modena e Reggio Emilia sta rimodernando l’infrastruttura energetica di Unimore, attraverso un insieme di interventi che integrano produzione da fonti rinnovabili, riqualificazione degli impianti e riduzione strutturale dei consumi. Il progetto ha raggiunto una prima tappa visibile con la realizzazione delle nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi. L’intervento riguarda gli edifici destinati alle attività di Fisica e Matematica, e comprende la completa sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, l’installazione di impianti fotovoltaici in un’ampia area coperta nel parcheggio studenti attraverso strutture autoportanti che ospitano moduli di nuova generazione. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro, sostenuto in parte dal mutuo con la Banca Europea per gli Investimenti, in parte da fondi di Ateneo e con un contributo di 600 mila euro della Fondazione di Modena, che ha riconosciuto l’iniziativa come coerente con la propria strategia sull’area ’Città sostenibili’. La direzione tecnica di Unimore, in raccordo con Paolo Tartarini, delegato del Rettore per le problematiche energetiche e l’edilizia di Ateneo, ha seguito l’intero iter progettuale e costruttivo, orientando le scelte verso soluzioni più performanti.

Parallelamente al cantiere di via Campi, l’Ateneo ha avviato il progetto dedicato al Campus di Ingegneria, dove è in corso la riqualificazione degli impianti di condizionamento con due nuovi gruppi frigoriferi e l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e nei parcheggi del complesso. Questo secondo lotto, del valore di 3,66 milioni di euro. L’intero piano di efficientamento energetico, che interessa i due campus modenesi, è una delle linee di azione prioritarie del Piano Energetico di Ateneo. Gli interventi avviati mirano a costruire un modello stabile di gestione energetica basato sull’autoproduzione, sulla riduzione dei fabbisogni e sull’adozione di tecnologie ad alta efficienza. Le opere comprendono la sostituzione sistematica dei punti luce con dispositivi a led, l’ammodernamento degli impianti di climatizzazione e la diffusione di sistemi fotovoltaici integrati con le infrastrutture edilizie, in un quadro di investimenti coordinato che valorizza anche l’uso di materiali innovativi come le membrane riflettenti ’cool roof’ e le coperture ignifughe di nuova generazione. Parallelamente, sono in corso due interventi di piantumazione di 96 alberi distribuiti tra i due lotti.