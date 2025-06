Campus, il 30% dei posti letto per gli studenti meno abbienti

Il 30% degli alloggi di CampusX, lo studentato della Crocetta, "sarà riservato agli studenti meritevoli e privi di mezzi alle tariffe stabilite". Lo comunica la stessa società che grazie "all’accordo di collaborazione con Ergo, finalizzato alla valorizzazione dei servizi di accoglienza, i prezzi delle camere per questi 79 studenti sono: 213 euro a posto letto per la camera doppia e 237 euro per la camera singola, comprensive di utenze e servizi".

"Oltre agli alloggi – prosegue la nota – gli studenti condivideranno: aule studio, aree lounge, palestra, cucina condivisa, rooftop panoramico, bar, playzone, lavanderia, sala multimedia e oltre 5.000 mq di verde urbano e aree sport. Senza dimenticare i 110 posti per ospitare biciclette con annesse colonnine per quelle con ricarica elettrica. L’accordo di collaborazione prevede, tra l’altro, il supporto di Ergo nella comunicazione della disponibilità degli alloggi verso gli studenti meritevoli e privi di mezzi e la consulenza sulla sussistenza dei requisiti degli studenti per accedere al Bando di concorso per l’assegnazione dei posti".

CampusX si impegna a rendere disponibili gli spazi comuni del campus "anche agli studenti assegnatari di alloggio nelle residenze Ergo – si legge ancora – al fine di valorizzare la dimensione comunitaria e formativa degli studenti e ad accogliere eventuali richieste di ospitalità.

Inoltre, per il primo anno, CampusX promuove la nuova struttura con tariffe a partire da 550 euro mensili per il contratto annuale in camera singola con bagno privato, naturalmente nella tariffa sono inclusi tutti i servizi, le utenze e l’Iva. CXModena-Crocetta è un hub contemporaneo pensato per vivere e condividere momenti ed esperienze importanti nel proprio percorso di vita, sia accademico che professionale. Nella struttura verranno sviluppati eventi ed attività organizzate dal Community Ambassador del Campus che permetteranno agli ospiti di vivere esperienze e momenti di relax divertenti, sfidanti come cooking class, tornei sportivi, lezioni di yoga, hackathon e challenge formative, party, lezioni di lingua, e tante esperienze per scoprire la città (visite a musei e altre)".

Infine, CampusX "ha dato incarico ad un selezionato artista modenese di realizzare un murales che trasformerà una delle facciate in un segno iconico per l’intero quartiere. L’opera si inserisce nel paesaggio urbano come un landmark contemporaneo, un punto di riferimento riconoscibile".