Campus sportivi, la montagna è sold out

Una presenza imprescindibile per il turismo estivo del nostro Appennino sono le formazioni sportive (soprattutto giovanili) in ritiro pre-campionato e in stage formativi. Si tratta soprattutto di ‘scuole-calcio’ ma anche di basket, tennis, pallavolo, e non mancano biathlon (in questi giorni a Frassinoro), pattinaggio (a Fanano), sci nordico (Lama Mocogno), rugby e pentathlon (a Pievepelago), orienteering ecc. Negli ultimi anni poi la mountain bike è diventata una voce sempre più importante del turismo in Appennino in staffetta con lo sci nella stagione invernale.

"Da inizio giugno, in un periodo in cui le presenze turistiche tendono ormai a concentrarsi soprattutto nei weekend –dicono gli operatori- sono i gruppi e le associazioni sportive a garantire presenze di più lungo periodo". Negli scorsi anni vi sono state quasi 100mila presenze alberghiere per il turismo sportivo.

Il vicesindaco di Pievepelago, Davide Fiorenza ha annunciato che il paese ospiterà il ritiro della formazione Primavera (che parteciperà a gare Uefa di categoria) ed altre due formazioni giovanili ufficiali rossoblu, oltre alla novità appenninica del Campus Bologna calcio dal 6 al 12 luglio per ragazzi da 5 a 15 anni. Per il primo Campus Rossoblu del Bologna calcio a Pievepelago si potrà optare per l’alloggio in albergo o in alternativa con la formula day con soggiorno esterno.

"Puntiamo molto su questa collaborazione, nel ricordo dei soggiorni in paese del Bologna campione d’Italia anni ’60 e nella prospettiva futuro di sviluppo sportivo e turistico del settore che fanno tornare Pieve un punto di riferimento per l’offerta di impiantistica appenninica. Quest’anno in particolare siamo stati "presi d’assalto" da richieste di soggiorni sportivi da Emilia e Toscana, e dal 14 giugno a metà settembre siamo al completo. Stiamo quindi puntando ad apposite progettazioni, come un campo calcio in erba sintetica, per essere ammessi ai relativi finanziamenti. "Fu proprio il Bologna di Bernardini, con assi come Haller e Pascutti, ad inaugurare nel 1964, anno dell’ultimo scudetto, il campo calcio principale di Pievepelago, Campo che poi ospitò per diversi anni la Lazio di Chinaglia, anch’essa scudettata nel 1974. Poi nell’ultimo ventennio per le squadre maggiori sarebbero occorsi investimenti ingenti. Invece con le formazioni giovanili si è assicurato una presenza gradita sia dal lato sportivo che turistico, considerando anche le famiglie dei giovani atleti che soggiornano in Appennino".

