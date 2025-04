Canalchiaro, gran ritorno. Apre Bottega San Francesco: "Il mio sogno da bambino"

Dopo anni in cui sono rimaste abbassate per il pubblico, si tornano ad aprire le serrande di quella che fu la salumeria ‘Telesforo Fini’ in Corso Canalchiaro 139. Artefice del progetto della nuova ‘Bottega San Francesco’ è Marco Olivi Mocenigo, bis-nipote di quella Eugenia Masi-Olivi che nel 1912 affittò i muri della prima bottega che premiò l’impegno e la ricerca di qualità e bontà della famiglia Fini.

"Sono due storie che si intrecciano", racconta Marco Olivi. "Da quando ero bambino passavo di fianco alla bottega per entrare e uscire di casa e ogni volta ne pregustavo profumi e odori, così finiva che spesso godevo anche dei sapori. Da lì è nata la mia passione per la cucina. Dopo una vita di esperienze e formazione nella ristorazione nel 2020 ho deciso che era il momento di ridare vita a questa bottega, puntando su prodotti e ricette della tradizione che ho scoperto negli anni e che voglio riproporre al pubblico. Prodotti tipici, che provengono da grandi nomi e anche da piccoli produttori, etici e biologici".

E, non solo per via dei tempi, il processo non è stato facile. "Il bancone, le imposte e le pareti sono un patrimonio della città: sono ancora gli originali, ma il locale invece dopo la chiusura del 2017 aveva perso tutti i permessi e le abilitazioni. È stato un duro lavoro sia burocratico che materiale abilitare il locale alla gastronomia e alla cucina, smontare gli arredamenti, rinnovarlo e rimontare tutto. Difficile quasi quanto ottenere le carte necessarie, ma possiamo dire che ora quel capitolo è chiuso e se ne apre un altro", chiosa il titolare.

Vicino a lui la mamma Elena, regina della cucina con la sua collezione di una vita di ricette della tradizione, e una brigata di collaboratori pronta a cominciare. Non è un caso che l’apertura sia avvenuta lunedì scorso e quasi in sordina, per avere il tempo di un ’collaudo’ prima della ripartenza.

"Vogliamo rodarci", raccontano, "e vogliamo che questa bottega, fra alimentari e cucina, rimanga un posto familiare e tranquillo, all’insegna di un’etica dell’accoglienza e del buon gusto che sono caratteristiche della tradizione Modenese. Etica a tutto tondo: l’attenzione in questo progetto è verso i clienti e verso la storia del locale, ma anche per la qualità dei prodotti, il tipo di lavorazione e il rispetto dell’ambiente, senza dimenticarsi dei dipendenti che in questi giorni – come noi – prenderanno confidenza con l’attività. L’offerta della bottega sarà locale e tradizionale, non si parli di ‘tradizione e innovazione’ perché non serve, ma di prodotti e produttori diversi da quelli che si trovano al mercato Albinelli, con il quale non siamo in competizione. Come non siamo in competizione per lo stesso motivo con la Coop che aprirà a breve a fianco a noi, con un’offerta ancora più differente dalla nostra".

Per questo i primi passanti si sono fermati nei giorni scorsi ad ammirare di nuovo i salumi, i formaggi e le prelibatezze della nuova bottega, che vedrà l’apertura ufficiale nelle prossime settimane, ma dove già ci si può fermare per un boccone preparato con gusto o per una spesa più che ricercata.