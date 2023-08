Canalchiaro, la proposta "Bene la pedonalizzazione Ma il filobus è da eliminare"

di Stefano Luppi

"Oltre alle auto togliere definitivamente l’ingombrante filobus da corso Canalchiaro", lo chiede l’associazione di tutela Italia Nostra Modena. In un centro storico da tempo sottoposto a profonda manutenzione in molti suoi tratti "svetta" l’attenzione del Comune per corso Canalchiaro: l’amministrazione, infatti, sta mano a mano ristrutturando la via che nasconde nel sottosuolo l’antico canalchiaro mentre a fine luglio il consiglio comunale ha votato un ordine del giorno dei Verdi che prevede a breve la stesura di un piano di fattibilità per pedonalizzare il tratto riqualificato del corso, mantenendo transito e sosta per residenti e commercianti nonché il passaggio dei mezzi pubblici Seta. Su quest’ultimo punto, il passaggio ormai centenario del filobus, Italia Nostra la pensa diversamente. "Canalchiaro - spiega Italia Nostra - è certamente la strada di Modena con più carattere, perché segue l’andamento sinuoso del canale che ha coperto e protegge il percorso da porta San Francesco verso piazza Grande e il Duomo con i portici su entrambi i suoi lati. Ora il Consiglio comunale impegna sindaco e giunta a un sollecito piano per la fattibilità della pedonalizzazione" e qui si inserisce il filobus con un pensiero che ricalca l’allontanamento recente del bus da piazza Roma e Palazzo Ducale. "Con più evidenza l’esigenza di allontanamento si pone perché il percorso del filobus prosegue oltre Canalchiaro, sottopassa il palazzo dell’Arcivescovado sfiorandone il voltone ed entra con i suoi pesanti veicoli nello spazio raccolto davanti alla facciata del Duomo, niente più della espansione del suo sagrato. Le inevitabili vibrazioni trasmesse non giovano certo alla stabilità dell’insigne monumento, mentre ne tagliano la prospettiva i cavi aerei di alimentazione del filobus. Una situazione incompatibile anche con la tutela dovuta al sito Unesco. Non conosciamo Cattedrale cui sia fatta subire una simile mortificazione".

Per Italia Nostra ci sono alternative possibili: "Continuiamo a credere che non comporti un insostenibile sacrificio l’allontanamento del servizio da Canalchiaro e corso Duomo, come già da tempo avviene senza apprezzabile disagio nella protratta interruzione della linea per i lavori stradali. E ancora concludiamo: ben può essere questa la occasione per rivedere l’intero sistema di attraversamento del centro storico come oggi avviene con mezzi di trasporto pubblico di massimo ingombro e pieno impiego in pratica limitato agli orari scolastici. Per una alternativa, come sono stati capaci di fare a Reggio e Parma, che comporti, con l’impiego di veicoli leggeri ad autonoma trazione elettrica, la soppressione della invasiva rete di cavi aerei di alimentazione e ancoraggio". Da ricordare che in Canalchiaro, ai civici 13-33, sopravvivono alcune delle case più antiche della città e lungo la strada ci sono anche gli storici palazzi Levizzani, Fogliani, Morano, Malmusi.